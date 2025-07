Morre jovem de 19 anos supostamente envenenado com bolinhos; padrasto está preso

Morreu neste domingo, 20, o jovem Lucas da Silva Santos, de 19 anos, que estava internado em São Bernardo do Campo (SP) após consumir bolinhos supostamente envenenados. A suspeita é de que o alimento tenha sido entregue por Admilson Ferreira dos Santos, padrasto do garoto, preso na última quarta-feira, 16.

O rapaz estava internado desde a madrugada de 12 de julho na unidade de terapia intensiva do Hospital de Urgência e, nesta tarde, seu estado de saúde se agravou, evoluindo para morte encefálica.

"A Prefeitura de São Bernardo lamenta a morte do jovem e seguirá colaborando com as autoridades. O município ainda aguarda resultados de exames do IML (Instituto Médico Legal) para mais detalhes sobre o que provocou o quadro clínico", diz a nota da administração municipal.