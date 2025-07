Após multa por esgoto na represa, Sabesp anuncia plano de R$ 2,5 bi para sanear a Guarapiranga

Outro pilar do programa é modernizar as estações para que trabalhem com mais eficiência operacional, encaminhando o esgoto para tratamento na estação de Barueri. Entre as estações já reformadas, está a ETE Embu, no município de Embu Guaçu, que foi alvo de furtos e vandalismo. Foi erguido um muro alto no entorno e instaladas três novas bombas, uma delas reserva, movida a gás, que pode ser acionada em caso de falta de energia.

Atualmente existem mais de 30 estações de esgoto instaladas na represa. As 23 novas estações serão espalhadas nas margens esquerda e direita da Guarapiranga. Para tratar o aporte maior de esgoto que vai receber, a Estação de Tratamento de Esgoto de Barueri, na Grande São Paulo, está sendo ampliada. A capacidade atual, de tratar 16 metros cúbicos por segundo, vai chegar a 22 m3 até 2027, segundo Tavares.