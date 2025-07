Bolsonaro mostra tornozeleira eletrônica e diz que é 'máxima humilhação'

A saída dele da Casa legislativa foi tumultuada. Enquanto fotógrafos e cinegrafistas se aglomeravam para tentar fazer imagens do presidente, o que estava na frente foi derrubado.

O deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), por exemplo, foi ferido no rosto no meio da confusão - segundo a assessoria do parlamentar, ele foi atingido por uma canopla de um microfone. Ele teve um corte na "parte debaixo do olho" e teve sangramento, mas já está bem.

Uma mesinha da Câmara ainda foi destroçada, espalhando cacos de vidro pelo Salão Verde da Casa.

Antes de exibir a tornozeleira ele mesmo para jornalistas, o ex-presidente havia posado para deputados durante reunião na Câmara.

Na sexta-feira, Bolsonaro já disse que a tornozeleira teria o objetivo de impor uma "suprema humilhação". Naquele dia, ele se recusou a mostrar o aparelho.

O deputado André Fernandes (PL-CE) publicou em sua rede social foto. Bolsonaro está impedido de usar redes sociais por decisão do ministro Alexandre de Moraes.