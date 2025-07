Café: Minas Gerais abre inscrição para concurso de qualidade 2025

São Paulo, 21 - O Concurso de Qualidade dos Cafés de Minas Gerais de 2025, a mais tradicional competição exclusivamente para cafés especiais produzidos em solo mineiro, está com inscrições abertas. O certame, em sua 22ª edição, reforça a posição de Minas Gerais como principal Estado produtor de cafés finos do País.Organizado pela Emater-MG, o concurso está com inscrições abertas até o dia 5 de setembro. Para participar, os cafeicultores devem preencher uma ficha, disponível online, e entregá-la impressa nos escritórios locais da empresa, acompanhada da amostra de café concorrente. A participação é gratuita. O regulamento do concurso, com orientações para realizar a inscrição, está disponível no site www.emater.mg.gov.br.CategoriasCada participante do concurso poderá concorrer com uma única amostra, em uma das duas categorias previstas no regulamento: Café Natural ou Café Cereja Descascado, Despolpado ou Desmucilado. No caso do Café Natural, o grão recém-colhido pode passar ou não por um processo de lavagem e é levado para secar em terreiros ou secadores. Já o Cereja Descascado, Despolpado ou Desmucilado passa por um processo de lavagem e, posteriormente, descascamento ou desmucilagem antes da secagem.Os produtores só podem inscrever amostras de café arábica colhidas na safra de 2025, do tipo 2 (com no máximo quatro defeitos), peneira 15 ou superior, teor de umidade entre 10% e 12%. A lavoura de origem deve ser georreferenciada, com a cultivar identificada.As amostras serão submetidas a análises físicas e sensoriais, realizadas por uma comissão julgadora formada por especialistas do setor, incluindo classificadores e degustadores com experiência em concursos nacionais e internacionais. Só passarão para as etapas seguintes, os cafés que alcançarem pontuação mínima de 85 pontos, de acordo com a metodologia da Specialty Coffee Association (SCA), referência internacional em avaliação de cafés especiais.Regiões produtorasOs cafés serão classificados por região produtora e por categoria, com destaque para os melhores cafés do Cerrado Mineiro, Sul de Minas, Matas de Minas e Chapada de Minas. A cerimônia de encerramento e premiação está prevista para dezembro, quando serão anunciados o campeão estadual, com a maior nota de toda a competição, além dos vencedores regionais em cada categoria.Também serão concedidos prêmios especiais à cafeicultora que obtiver a maior pontuação entre os finalistas, ao produtor certificado no programa Certifica Minas Café que alcançar a melhor avaliação, e aos primeiros colocados de cada categoria que forem correntistas em cooperativas do Sistema Sicoob Crediminas.Vencedor de 2024Na edição realizada em 2024, o concurso teve 1.406 amostras inscritas, provenientes de 146 municípios. O campeão estadual foi o agricultor familiar Onofre Alves Lacerda, do município de Espera Feliz (Matas de Minas). Com 92,7 pontos na categoria Café Natural, ele se tornou o primeiro bicampeão estadual do concurso, após vencer também em 2017.A realização do 22º Concurso de Qualidade dos Cafés de Minas Gerais tem a parceria da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), Universidade Federal de Lavras (Ufla), Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão (Faepe) e Conselho Nacional do Café (CNC). O patrocínio é do Sistema Sicoob Crediminas e Supermercados Verdemar.