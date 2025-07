Casal é encontrado morto em apartamento após vizinhos verem sangue escorrendo pela parede

Informações preliminares da Polícia Civil do Paraná indicam que o homem teria disparado contra Anne e, na sequência, tirado a própria vida. As mortes teriam acontecido no último sábado, 19.

No local, foram apreendidas uma pistola de calibre 9mm, munições, pedras de cocaína, seringas utilizadas para o uso de substâncias, celulares, computador e carregadores de munição, sendo dois com extensores para 30 munições, e um caracol com capacidade para 50. Joias e relógios também foram apreendidos.

"O local foi isolado, sendo acionadas a Polícia Científica do Paraná e a Polícia Civil do Paraná, órgãos aos quais foram repassadas todas as informações acerca do fato e os objetos apreendidos no local", informou a PM, em nota.

Onde buscar ajuda

Se você está passando por sofrimento psíquico ou conhece alguém nessa situação, veja abaixo onde encontrar ajuda:

Centro de Valorização da Vida (CVV): Se estiver precisando de ajuda imediata, entre em contato com o Centro de Valorização da Vida (CVV), serviço gratuito de apoio emocional que disponibiliza atendimento 24 horas por dia. O contato pode ser feito por e-mail, pelo chat no site ou pelo telefone 188.