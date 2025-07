Caso Nicolly: O que se sabe sobre assassinato de menina de 15 anos no interior de SP

Um casal de adolescentes foi apreendido neste domingo, 21, em Cornélio Procópio, no Paraná, apontados como responsáveis pela morte e ocultação do cadáver de Nicolly Fernanda, uma jovem de 15 anos encontrada morta em Hortolândia, no interior de São Paulo, na última sexta-feira, 18. Os suspeitos são um namorado da vítima e uma ex-namorada do rapaz.

"Policiais civis da Delegacia de Hortolândia, com apoio da Polícia Civil do Paraná, deram cumprimento a um mandado de busca e apreensão contra dois adolescentes investigados pelo feminicídio de uma adolescente, de 15 anos, cujo corpo foi localizado na última sexta-feira", informou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP).

Em entrevista ao Brasil Urgente, programa da Band TV, uma prima do suspeito confirmou que o adolescente, de 17 anos, tinha um relacionamento amoroso com a vítima ao mesmo tempo em que mantinha contato com uma ex-namorada, com quem vivia um relacionamento "conturbado" e "violento".