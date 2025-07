CFTC/CBOT: fundos passam a apostar na queda da soja na semana até 15 de julho

São Paulo, 21 - Fundos de investimento reverteram sua posição em soja na Bolsa de Chicago (CBOT) na semana encerrada em 15 de julho. De acordo com dados da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC), os investidores passaram de uma posição líquida comprada de 7.184 lotes para uma posição líquida vendida de 17.192 lotes. No período, os fundos reduziram suas apostas na queda dos preços do milho. A posição líquida vendida caiu 11,3%, passando de 179.287 para 159.044 lotes. Já no trigo, o saldo vendido aumentou 9,4%, de 57.593 para 63.034 lotes.