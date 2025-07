Delegado atacado por Eduardo Bolsonaro presta depoimento sobre golpe ao STF

Durante o depoimento, Shor reiterou as informações apontadas no relatório da PF de que Martins esteve no Palácio da Alvorada em diversas reuniões com o ex-presidente Jair Bolsonaro na reta final de 2022, inclusive no dia 7 de dezembro.

A investigação da PF identificou que no dia 7 de dezembro Bolsonaro teria apresentado aos chefes das Forças Armadas uma minuta com "considerandos" para decretação de Estado de Defesa, que serviria como instrumento para efetivar o golpe de Estado que impediria a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Segundo Shor, Martins participou do encontro e chegou à residência oficial da Presidência às 8h34 da manhã. O delegado esclareceu que o registro de entrada e saída do ex-assessor no Alvorada foi fornecido pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI).

O delegado da PF também confirmou que Martins esteve no Palácio da Alvorada no dia 19 de novembro de 2022 para discutir com Bolsonaro ajustes na minuta do golpe, conforme consta no relatório apresentado pela corporação ao STF.

A defesa de Martins, que é chefiada pelo advogado Jeffrey Chiquini, confrontou o delegado diversas vezes com as Estações de Rádio Base (ERBs) - nome técnico que descreve os registros de deslocamento de aparelhos telefônicos - fornecidas pelas operadoras do réu.

Chiquini sustentou que as ERBs que comprovariam a ausência de Martins em reuniões com Bolsonaro não foram incluídas nos autos.