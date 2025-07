Em 55 segundos, TCE-SE decidiu pagar até R$ 2 mi para conselheiros ativos e inativos

A rubrica 'acúmulo de jurisdição' é normalmente concedida a juízes. Ela garante ao beneficiário uma indenização por acúmulo de acervo processual.

O Estadão apurou junto a conselheiros de Contas que a Constituição Federal assegura aos membros dos Tribunais de Contas 'as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens' da magistratura.

O benefício foi aprovado pelo TCE de Sergipe em sessão do Plenário no dia 6 de março em menos de um minuto, mas só agora conhecida por que, até então, não havia informação sobre o valor acumulado. "Trago o Ato Deliberativo nº 1.064/2025, previamente discutido em reunião administrativa. Não havendo quem queira discutir, em votação, declaro-o aprovado", decretou o presidente em exercício do TCE, na ocasião, conselheiro Flávio Conceição de Oliveira Neto.

A quantia será paga a todos os conselheiros titulares, conselheiros substitutos e também aos procuradores do Ministério Público de Contas, ativos e inativos, que atuaram entre janeiro de 2015 a março de 2024.

O pagamento das parcelas será no valor equivalente a um terço do salário, férias e décimo-terceiro. A exemplo da rotina do Judiciário - onde quantias excedentes ao teto do funcionalismo, que é de R$ 46 mil, não sofrem incidência de Imposto de Renda -, a vantagem concedida aos conselheiros do Tribunal de Contas também ficará isenta do desconto de IR, contribuição previdenciária ou outras retenções tributárias.

O TCE de Sergipe justificou a medida sob alegação do 'direito de equiparação' de pagamentos entre os membros dos tribunais de contas com os magistrados do Judiciário Estadual.