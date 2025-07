Esmeralda bruta de 92,5 kg encontrada na Bahia será leiloada por lance inicial de R$ 100 mi

Uma formação rochosa com esmeraldas brutas de 92,5 quilos, encontrada na região da Carnaíba, na Bahia, será leiloada em 8 de agosto pela organizadora Bid Leilão, do Rio de Janeiro. O lance inicial é de impressionantes R$ 100 milhões - mais do que o valor do maior pedaço de Marte já encontrado na Terra, cuja venda aconteceu na semana passada.

Conforme informações do site da Bid Leilões, trata-se de um "conglomerado composto de Berilo e Xisto, também denominado Canga de Esmeralda". A peça mede 68 cm por 43 cm e 40 cm, quase o dobro do tamanho da rocha marciana leiloada em Nova York.

A formação rochosa brasileira tem um corpo vertical em xisto e cristais hexagonais de berilo do tipo esmeralda, "em grande parte bem preservados", sendo um "exemplar impressionante" desse tipo de pedra preciosa, segundo a casa de leilões.