Frente fria segue em SP? Veja a previsão completa

- Santos: mínima de 14ºC e máxima de 24ºC até sábado.

- Ubatuba: mínima de 13ºC e máxima de 23ºC até sábado.

Tempo seco persiste na Grande SP

O clima continua seco e não há registro de chuva em toda a faixa leste do Estado, conforme o Centro de Gerenciamento de Emergência Climática da Prefeitura de São Paulo (CGE).

A previsão do Climatempo aponta chance de precipitação no litoral apenas a partir de quinta-feira, 24, e em algumas regiões do interior só no domingo, 27, como é o caso de Sorocaba e Bauru. Na capital, a chuva só deve chegar na próxima segunda, 28.

Apesar disso, os índices de qualidade do ar na capital melhoraram um pouco, depois de chegarem em estado crítico na semana passada, com 23% de umidade relativa do ar. O CGE aponta que os porcentuais mínimos esperados para umidade do ar na capital são de cerca de 50% nesta segunda.