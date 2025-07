Gripe aviária: 2 novos focos em aves silvestres e de subsistência são confirmados

Brasília, 21 - Dois novos casos de gripe aviária (influenza aviária em alta patogenicidade) foram confirmados pelo Ministério da Agricultura, sendo um em aves silvestres em Barueri (SP) e outro em aves de subsistência em Quixeramobim (CE). O foco em aves silvestres atingiu aves de vida livre da espécie anatidade (pato), enquanto o caso no Ceará ocorreu em aves domésticas de criação de fundo de quintal. Ambos foram detectados na quinta-feira passada (17). As notificações da doença viral em aves e/ou de subsistência não trazem restrições ao comércio internacional de produtos avícolas brasileiros e não afetam o status do País de livre de gripe aviária, conforme prevê a Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA).No total, o País já registrou 173 casos da doença em animais silvestres no País, oito focos em produção de subsistência, de criação doméstica, e um em produção comercial, somando 182 ao todo no País. Até o momento, apenas um caso de gripe aviária (influenza aviária de alta patogenicidade, H5N1) foi confirmado em granja comercial no País, em Montenegro, em um matrizeiro de aves na Região Metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul (foco já encerrado). Os dados constam na plataforma de acompanhamento de Síndrome Respiratória e Nervosa das Aves do Ministério da Agricultura.