Milho/AgRural: colheita da 2ª safra atinge 55% no Centro-Sul ante 40% há 7 dias

São Paulo, 21 - A colheita da segunda safra de milho, a safrinha, teve outra semana de bom avanço no Centro-Sul do Brasil, favorecida pelo tempo seco. Levantamento da AgRural mostra que 55% da área cultivada com o cereal estava colhida até quinta-feira passada (17), em comparação com 40% na semana anterior e 82% um ano atrás, na segunda safra 2024."Embora alguns Estados continuem abaixo da média histórica e a alta umidade dos grãos ainda limite a ação das máquinas, a colheita já avança de forma bem mais acelerada e continua revelando excelentes produtividades na maioria das áreas produtoras", comentou a AgRural.Produção cresceNa semana passada, a AgRural enviou a clientes uma nova revisão de sua estimativa de produção de milho na safra 2024/25. A produção total do Brasil (primeira, segunda e terceira safras somadas) está projetada agora em 136,3 milhões de toneladas, ante 130,6 milhões da estimativa de junho. Segundo a AgRural, o aumento foi puxado por ajustes positivos na produtividade da safrinha. Com rendimento médio recorde em Mato Grosso, Goiás, Paraná e Mato Grosso do Sul, a produção da segunda safra brasileira está estimada agora em 108,9 milhões de toneladas.