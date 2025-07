MT colheu 77,26% da área da safra de milho de inverno 2024/25, afirma Imea

São Paulo, 21 - A colheita de milho de inverno da safra 2024/25 em Mato Grosso atingia 77,26% da área plantada, até sexta-feira (18), informou o Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea), em relatório semanal. Houve avanço de 19,7 pontos porcentuais na evolução dos trabalhos na comparação semanal.Em comparação com igual período da safra 2023/24, quando 96,62% da safra já havia sido colhida, há atraso de 19,36 pontos porcentuais. Em comparação com a média dos últimos cinco anos, de 86,81%, também há atraso.As regiões que têm a colheita mais adiantada são Médio Norte, com 91,18% da área ceifada; Norte, com 86,17%; Noroeste, com 80,36%; Nordeste, com 78,35%; Oeste, com 69,87%; Centro-Sul, com 65,08%, e Sudeste, com 44,29%.