Na Europa, Flávio volta a criticar operação da PF contra Jair Bolsonaro

Durante viagem à Europa, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) voltou a se manifestar contra a operação da Polícia Federal (PF) que impôs medidas cautelares a seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Na noite de domingo, 20, o senador disse que "a propagação de mentiras se alastra rápido quando é contra Bolsonaro".

No X (antigo Twitter), Flávio afirmou que está em contato com o pai e com lideranças aliadas todos os dias. O senador está viajando desde a última quinta-feira, 17, um dia antes do seu pai ser submetido a medidas cautelares, como uso de tornozeleira eletrônica e proibição de conversar com outros investigados no inquérito que apura a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

Na publicação, Flávio afirmou que a viagem já estava programada para o recesso parlamentar - que começou no dia 18 -, e férias escolares das filhas, desde o ano passado. A assessoria de imprensa do senador informou que o senador viajou logo após a ida de Jair Bolsonaro ao Senado e que ele deve retornar no dia 1º de agosto.