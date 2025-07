Nikolas sobre medidas cautelares: 'Fazer isso com Bolsonaro só porque tem indícios de golpe?'

A Procuradoria Geral da República (PGR), no entanto, afirmou em suas alegações finais que o ex-presidente deveria ser condenado por ter conhecimento do plano golpista e liderar as articulações, mesmo que não estivesse no País em 8 de janeiro.

Nikolas, porém, afirma que as alegações finais da PGR e outras condenações impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ação penal que investiga a tentativa de golpe adotam "penas desproporcionais".

"As pessoas que estavam lá (invasão de 8 de janeiro) tinham faixa etária 50 mais. É óbvio que é errado, já deixei claro várias vezes, é errado quebrar e depredar, as pessoas tem que pagar por isso. Agora meter 17 anos (de cadeia) em um cara que pegou a bola do Neymar autografada?", questiona o deputado, se referindo a uma sentença imposta pelo ministro Alexandre de Moraes.