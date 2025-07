Professora de história é encontrada morta em BH; corpo estava coberto com lençol

De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o corpo foi identificado pelo filho da vítima, de 32 anos. Após exames no Instituto Médico-Legal, foi liberado à família.

A educadora será velada na tarde desta segunda, 21, no Cerimonial Santa Casa BH. O sepultamento está previsto para terça, 22, no Cemitério da Paz.

O autor e a motivação do crime ainda não foram esclarecidos. Em nota, a PCMG informou que "aguarda a conclusão de laudos periciais que irão atestar as circunstâncias e a causa da morte. A investigação encontra-se em andamento e outras informações poderão ser repassadas à imprensa, com o avanço dos procedimentos de polícia judiciária".

Quem era a professora

Soraya era licenciada em história pela PUC-Minas e lecionava para alunos do 7º e 9º anos. De acordo com o Colégio Santa Marcelina, ao longo do período, ela deu aula para cerca de 2 mil estudantes.

Em coletiva na manhã desta segunda-feira, a irmã Roseli Hart, Diretora Pedagógica do Colégio Santa Marcelina BH, informou que soube do caso por colegas de trabalho e familiares da professora.