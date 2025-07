Sarepta diz que manterá distribuição de Elevidys, apesar de mortes relacionadas à terapia

Na sexta-feira, o CEO da Sarepta, Doug Ingram, admitiu que não havia revelado a recente morte de um paciente durante ensaio clínico de outra terapia genética da empresa, quando apresentou um plano de reestruturação que prevê o corte de cerca de 500 funcionários, dois dias antes.

