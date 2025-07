'Tarifa é algo patriótico até a página dois', diz Tarcísio na Coopercitrus Expo

Entre as justificativas de Trump para a imposição das tarifas ao País estão os processos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) usou a decisão para cobrar do Congresso Nacional a aprovação de uma anistia para o seu pai.

Na última sexta-feira, 18, Bolsonaro foi alvo de uma ação de busca e apreensão da Polícia Federal, autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. O ex-presidente está submetido a medidas restritivas, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica e também está proibido de acessar as redes sociais.

Eduardo chegou a pedir que os Estados Unidos mandassem "uma resposta" para o que ele classificou como "novo modelo de censura brasileiro. Após a determinação do STF, o secretário de Estado de Trump, Marco Rubio, anunciou a revogação imediata dos vistos dos ministros da Corte brasileira e de seus familiares diretos.

O anúncio das tarifas escancarou o embate entre o filho 03 do ex-presidente e o governador paulista, que tem como pano de fundo as eleições de 2026. Eduardo chegou a discutir com Tarcísio sobre a postura que deveria ser adotada diante das tarifas.

Ainda durante seu discurso nesta manhã, Tarcísio reforçou a defesa do diálogo e enfatizou que a política externa brasileira deve se pautar pelo interesse nacional, não por disputas ideológicas.

"As duas maiores economias das Américas e as duas maiores democracias do Ocidente não podem estar distantes. E é fundamental que a gente chegue a uma solução para isso. Nós precisamos ter essa compreensão que o discurso eleitoral não pode estar acima do interesse nacional", afirmou Tarcísio, que figura como principal adversário da direita para enfrentar o presidente Lula no próximo ano.