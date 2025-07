Carro invade shopping em Goiânia, atravessa corredor com clientes e destrói quiosque

Fotos e imagens do caso viralizaram nas redes. Em um vídeo, um homem que estava no shopping no momento da ocorrência gravou os momentos seguintes ao da passagem do carro. Nas imagens, é possível ver um quiosque bastante danificado, com celulares espalhados pelo chão e funcionários recolhendo os produtos.

Em outro vídeo, é possível ver o suposto condutor do veículo sendo segurado por testemunhas e também pelos seguranças do shopping. Nas imagens, ele chega a resistir à abordagem, mas é controlado pelos agentes do Flamboyant.