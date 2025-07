Líder de quadrilha que trocava etiquetas de malas no Aeroporto de Guarulhos é preso pela PF

Charles Couto Santos foi condenado a 7 anos em regime semiaberto;

Carolina Helena Pennacchiotti foi condenada a 16 anos e 4 meses em regime inicial fechado.

Relembre o caso

As brasileiras Kátyna Baía e Jeanne Paolini ficaram 38 dias preso em Frankfurt depois de ter as etiquetas de identidade das malas trocadas por bagagens com drogas.

As goianas foram libertadas depois que o Ministério Público alemão, de posse do inquérito da Polícia Federal (PF) e de vídeos que comprovavam que as etiquetas das malas foram trocadas no Aeroporto de Cumbica, autorizou a soltura do casal. Operação da PF prendeu sete suspeitos de participar do esquema.

À época, vídeos obtidos pelo Fantástico, da TV Globo, mostravam como dois funcionários do aeroporto identificam as duas malas de Kátyna e Jeanne, uma rosa e uma preta, separam e, discretamente, retiram a etiqueta delas em uma área de segurança e de acesso restrito que é monitorada por várias câmeras.