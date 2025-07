Médico é preso acusado de racismo e agressão a funcionários em hotel em Aracaju

Carlos Alberto Azevedo Silva Filho foi encaminhado a um estabelecimento prisional para presos provisórios.

Em comunicado, a gerência do hotel diz repudiar as agressões do hóspede e se solidariza com os funcionários. "O Grupo Vidam reforça que o empreendimento conta com estrutura de luxo e atendimento de excelência de todos os colaboradores. Repudia também qualquer ato de violência e desrespeito", disse a nota.