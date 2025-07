Ministério da Saúde investiga dois casos suspeitos de sarampo no Tocantins

Esses casos, embora isolados, acendem um sinal de alerta. "Devido à situação epidemiológica do sarampo em outros países, casos esporádicos no Brasil podem ocorrer e devem ser imediatamente investigados, com as medidas de bloqueio realizadas o mais precocemente possível", afirma o Ministério da Saúde.

Na região das Américas, em 2025, foram confirmados 7.132 casos e 13 óbitos: 34 na Argentina, 34 em Belize, 60 na Bolívia, 5 no Brasil, 3.170 no Canadá (incluindo 1 óbito), 1 na Costa Rica, 1.227 nos Estados Unidos (incluindo 3 óbitos), 2.597 no México (incluindo 9 óbitos) e 4 no Peru.

Em resposta, no dia 26 de julho, o Ministério da Saúde vai promover um "Dia D" para reforçar a vacinação contra o sarampo em áreas de fronteira com a Bolívia e outras regiões estratégicas. A ação já aconteceu no Acre e, agora, será realizada em Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Vacinação

O sarampo é uma doença infecciosa altamente contagiosa, caracterizada por febre, exantema, tosse, coriza e conjuntivite.

A transmissão ocorre de pessoa para pessoa, por via aérea, ao tossir, espirrar, falar ou respirar. De acordo com o Ministério da Saúde, uma pessoa infectada pode transmitir o vírus para até 90% das pessoas próximas que não estejam imunes.