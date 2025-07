Moraes alerta que live pode levar à prisão de Bolsonaro e bloqueia Pix de Eduardo

O bloqueio de contas de Eduardo foi mais uma estratégia da investigação contra as ações do ex-presidente e de seu filho para obter sanções do governo de Donald Trump ao Brasil. Após ter obtido a imposição de medidas restritivas a Bolsonaro, a Polícia Federal (PF) considerou que seria mais eficaz aplicar medidas patrimoniais contra Eduardo, já que ele está nos EUA.

Os investigadores analisaram a possibilidade de pedir a deflagração de medidas ostensivas contra o filho do ex-presidente, como decretar prisão, mas avaliaram que seriam de baixa efetividade. Em casos recentes nos quais o STF determinou a prisão de brasileiros residentes nos EUA e acusados de atos antidemocráticos, não houve sucesso em obter a extradição deles.

O entendimento dos investigadores foi de que medidas patrimoniais seriam mais eficientes para tentar dificultar as ações de Eduardo no exterior. A PF mira, por exemplo, os R$ 2 milhões que Bolsonaro transferiu a Eduardo para financiar sua permanência nos EUA nesse período.

Também no âmbito do inquérito que envolve o deputado do PL, Moraes atendeu a pedido da Advocacia-Geral da União (AGU) e determinou ontem nova investigação. Ele mandou apurar a compra e venda de dólar com lucro de até 50% no dia do tarifaço de Trump (mais informações na página ao lado).

Pen drive

A PF realizou uma análise preliminar no pen drive encontrado no banheiro da residência de Bolsonaro durante busca e apreensão na última sexta-feira e considerou seu conteúdo irrelevante para as investigações. Ainda não foi produzido um relatório apresentando os detalhes do conteúdo do aparelho, mas essa análise inicial feita pelos investigadores descartou a importância do item para a investigação.