Movimentação de contêineres no Porto de Santos registra recorde no 1º semestre

São Paulo, 22 - O Porto de Santos, no litoral paulista, o maior da América Latina, registrou recorde na movimentação de contêineres no primeiro semestre. O aumento em comparação com igual período de 2024 é de 7,8% com a passagem de 2,8 milhões de TEUs (unidade equivalente a um contêiner de 20 pés, medida padrão internacional), ante 2,6 milhões de teus na primeira metade de 2024. O levantamento é da Autoridade Portuária de Santos (APS), uma empresa pública vinculada ao Ministério dos Portos e Aeroportos. Outro destaque no semestre foi o movimento de desembarque (importação e cabotagem), com aumento de 1,2% em relação ao ano anterior. Foram 22,84 milhões de toneladas em comparação com 22,57 milhões de t em 2024. Já as operações de embarque registraram queda de 1,7%, reflexo do recuo nas cargas de granel vegetal sólido. Foram 65,49 milhões em 2025 ante 66,60 milhões no ano anterior. No total, o resultado se mostra estável, com queda inferior a 1% (88,30 milhões de toneladas ante 89,18 milhões em 2024). É o segundo melhor resultado histórico para o Porto.A soja (grãos e farelo) continua como a carga de maior volume no total do Porto de Santos, com 29,61 milhões de toneladas no semestre (aumento de 2,6% em relação a 2024). Em segundo o açúcar (8,83 milhões de t, queda de 26,8%), e em terceiro a celulose - carga que vem ganhando espaço no Porto -, com 4,71 milhões de t (aumento de 21,4%).O presidente de APS, Anderson Pomini, disse em comunicado que "o resultado aponta para a capacidade do Porto de Santos de atender às demandas de seus clientes; no médio e longo prazo, com as iniciativas já em andamento, como a expansão da Poligonal, o aprofundamento do canal de navegação para 16 metros e o leilão do terminal Tecon 10, Santos irá se manter como o principal equipamento logístico do País".Movimento mensalO mês de junho de 2025 também registrou recorde na movimentação de contêineres e recuo no resultado geral. Foram 511,2 mil TEUs ante 439,6 mil no primeiro semestre de 2024, um aumento expressivo de 16,3%.Como no total do semestre, o mês também marcou aumento na corrente de desembarque e queda nos embarques. No fluxo de entrada, foram 4,19 milhões de toneladas ante 4,07 milhões em junho de 2024, aumento de 3%. As saídas, por sua vez, registraram 11,84 milhões, enquanto em junho de 2024 foram 12,26 milhões (recuo de 3,45). No total, 16,04 milhões de toneladas, o segundo melhor resultado para o mês, apesar da queda de 1,8% em relação ao mesmo mês do ano anterior.O Porto de Santos aumentou em junho para 29,9% sua participação na corrente comercial brasileira, o maior porcentual dos últimos quatro anos. O segundo colocado é o Porto de Paranaguá (PR), com 7,7%, e o terceiro o Porto de Itaguaí (RJ), com 5%.