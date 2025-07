Para onde foram as luminárias japonesas do bairro da Liberdade?

O Bosque das Cerejeiras, no Parque do Carmo, zona leste de São Paulo, recebeu a instalação de luminárias japonesas que ficavam no bairro Liberdade, centro da capital. O remanejamento dos equipamentos foi feito pela Prefeitura, via Secretaria do Verde e do Meio Ambiente e em parceria com a SP Regula e a Ilumina SP.

De acordo com a administração municipal, os postes colocados são os mesmos que antes ficavam na Rua dos Aflitos. As estruturas foram reformadas antes de irem para o bosque e, segundo a Prefeitura, não houve custo adicional para a reinstalação.

"A introdução desses elementos urbanos dialoga harmonicamente com o contexto paisagístico e simbólico do local", diz a administração municipal, "uma vez que a comunidade japonesa é parte constituinte e ativa da paisagem cultural do parque", explicou a Prefeitura, em nota.