Por que esta terça-feira será o dia mais curto do ano até agora?

O último com aceleração e mais rápido do ano deve ser 5 de agosto, com -1,51 milissegundo fora do padrão.

"Embora a rotação da Terra apresente uma desaceleração sistemática desde sua formação (há cerca de 4,5 bilhões de anos, o planeta tinha um período de rotação entre 5 e 10 horas, contra quase 24 horas atualmente) também existem variações pontuais que podem acelerar ou desacelerar a velocidade de rotação por períodos limitados", diz o Observatório Nacional em publicação no site do Ministério da Ciência e da Tecnologia.

Desde que esse tipo de registro começou a ser feito, o ano de 2024 foi o que registrou a rotação com mais aceleração, de -1,66 milissegundo, em 5 de julho. Em segundo lugar, 2022 teve -1,59 milissegundo em 30 de junho.

O Observatório Nacional só começou a fazer a medição em 2020, mas afirma que antes disso, a maior aceleração de rotação já teve desde a criação da tecnologia dos relógios astronômicos, na década de 1950, foi de -1,05.

Isso indica que, nos últimos anos, a rotação tem sido acelerada. Mas "apesar das oscilações, as diferenças de tempo de rotação são imperceptíveis para o ser humano, pois chegam a poucos milissegundos", diz o órgão federal. Em média, a Terra completa uma rotação em 86, 4 mil segundos, ou 24 horas.

Mudanças climáticas podem acelerar ou retardar rotação