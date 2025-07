Grãos: Anec reduz estimativa de exportação de soja e eleva a de farelo em julho

São Paulo, 23 - A Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec) ajustou nesta semana as estimativas de exportação de grãos para julho, com redução na projeção de soja e alta nas estimativas de farelo de soja. Os volumes acumulados até a terceira semana do mês sinalizam desempenho superior ao de julho do ano passado para soja e farelo.A projeção de exportação de soja em grão foi levemente reduzida, passando de 12,19 milhões para 12,11 milhões de toneladas, com base na média entre o piso de 11,2 milhões e o teto de 13,01 milhões de toneladas previstas no line-up. O volume representa alta de 26% ante as 9,60 milhões de t de julho de 2024, embora permaneça abaixo das 13,48 milhões de t embarcadas em junho.A estimativa de farelo de soja foi revisada para cima, de 2,25 milhões para 2,39 milhões de t, o que representa crescimento de 19% em relação aos 2,01 milhões de t de julho do ano passado. No acumulado do ano, o Brasil já exportou 13,60 milhões de t do derivado, ante 22,84 milhões de t embarcados em todo o ano de 2024.Para o milho, a estimativa mensal foi ajustada para 4,14 milhões de toneladas, indicando recuo de 12% ante os 4,71 milhões de t exportadas em julho de 2024. No acumulado do ano, o Brasil já exportou 9,80 milhões de t de milho, volume inferior aos 37,83 milhões embarcados em 2024.Na análise semanal, os embarques de soja avançaram 9,9% na semana de 20 a 26 de julho, para 3,09 milhões de toneladas, ante 2,81 milhões de t na semana anterior. O farelo de soja manteve ritmo estável, com alta de 6,5%, passando de 532 mil para 566 mil t. Já o milho recuou 58,7%, de 1,52 milhão para 628 mil t.