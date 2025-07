Juiz nega teoria marxista 'mais-valia' para delegados em função de confiança; entenda

A imposição do limite se encontra no inciso XI do artigo 37 da Constituição. Ao analisar o pedido dos delegados, o juiz observou. "Tal gratificação possui natureza eminentemente remuneratória, constituindo contraprestação pelo exercício de funções diferenciadas, devendo ser necessariamente somada à remuneração do cargo efetivo para fins de observância do teto constitucional. Nesse sentido é a jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal."

Letra morta

O magistrado anota que os Temas 377 e 384 do STF versam especificamente sobre situações de servidores que acumulam cargos distintos nas hipóteses constitucionalmente autorizadas. "Sendo assim, não há qualquer menção que ampare a pretensão de servidores que exercem cargo efetivo com função comissionada no mesmo órgão. Com efeito, a interpretação extensiva pretendida pelo requerente (Sindicato dos Delegados de Mato Grosso) esvaziaria completamente a norma constitucional limitadora, tornando-a letra morta e permitindo burla sistemática ao teto remuneratório."

"No mesmo sentido - segue a sentença -, o pedido alternativo de indenização por alegado enriquecimento ilícito e violação à dignidade da pessoa humana também não prospera. Não há que se falar em enriquecimento ilícito quando a retenção de valores decorre de comando constitucional expresso e imperativo. O enriquecimento ilícito pressupõe vantagem obtida por meio de conduta antijurídica, o que não ocorre quando se aplica dispositivo constitucional."

Pierro de Faria Mendes assinala que ‘o limite remuneratório constitui imposição constitucional direta que visa preservar os princípios fundamentais da Administração Pública, especialmente a moralidade, impessoalidade e economicidade’.

"Aceitar o pedido indenizatório, formulado alternativamente, seria o mesmo que burlar o teto constitucional, permitindo-se por via transversa aquilo que a Constituição expressamente veda", adverte. "Tal interpretação conduziria ao esvaziamento completo do comando constitucional, tornando-o ineficaz. Ademais, a alegação de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana não encontra respaldo fático ou jurídico. Os servidores têm pleno conhecimento das limitações constitucionais quando voluntariamente aceitam exercer cargos comissionados ou funções de confiança."