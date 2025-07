'Manda dinheiro, chefe'; PF aponta 'gestor' de contratos de esquema atribuído a Júnior Mano

A Operação Underhand, investigação da Polícia Federal que põe sob suspeita o deputado Júnior Mano (PSB-CE) em esquema de desvio de dinheiro de emendas para irrigar campanhas eleitorais em 51 municípios cearenses em 2024, indica que o grupo do parlamentar tinha um 'gestor' de contratos públicos destinados ao 'abastecimento financeiro da organização'.

Áudios interceptados pela PF mostram as relações próximas entre Lúcio Alves Barroso, prefeito de Baixio - cidade com cerca de 7 mil habitantes situada a 415 quilômetros de Fortaleza -, e 'Bebeto do Choró', prefeito da cidade de Choró que está foragido há sete meses.

Alvo de buscas da PF no último dia 9, por ordem do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, o deputado nega ligação com atos ilícitos. Ele diz que tem 'compromisso com a legalidade, a transparência e o exercício probo da função pública'.