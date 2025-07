PF prende homem com R$ 700 mil desviados no ataque cibernético a contas ligadas ao BC

A Polícia Federal e o Ministério Público de São Paulo apreenderam R$ 700 mil em dinheiro vivo em Boa Vista. Os valores foram encontrados com um homem cuja conta bancária recebeu 'grandes valores oriundos de empresas beneficiárias de furto bancário eletrônico' - hackeamento de contas ligadas ao Banco Central, via acesso por uma empresa de software, no dia 30 de junho.

O golpe é investigado pela PF e pela Promotoria de São Paulo no âmbito da Operação Magna Fraus.

Segundo a PF, a ação que levou à prisão do suspeito é ‘fruto de intercâmbio’ regular de informações junto ao Banco Central e ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), que reporta transações atípicas à Polícia Federal.