Promotoria denuncia PMs por morte de homem rendido em Paraisópolis

O Ministério Público de São Paulo denunciou quatro policiais militares acusados de executar um homem rendido durante operação no dia 10 de julho no bairro de Paraisópolis. Imagens da câmera corporal de um dos PMs mostram o momento em que eles atiraram em Igor Oliveira, de 24 anos. O caso será levado à Vara Criminal do Tribunal do Júri.

A denúncia, protocolada por três promotores da IV Vara do Tribunal do Júri da Capital, pede a abertura da ação penal e a condenação dos policiais Renato Torquatto da Cruz e Robson Noguchi de Lima, por terem efetuado os disparos; e de Hugo Leal de Oliveira Reis e Victor Henrique de Jesus, por participarem de um homicídio qualificado.

Segundo a acusação, durante uma perseguição a suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas, dois PMs efetuaram disparos contra um deles, que estava desarmado e já dominado, com os braços erguidos.