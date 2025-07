SCA Brasil projeta moagem de cana 5,4% menor no Centro-Sul em 2025/26

São Paulo, 23 - A safra de cana-de-açúcar 2025/26 na região Centro-Sul do Brasil deve ser menor que a anterior, segundo projeções da SCA Brasil. A consultoria estima moagem de 588,5 milhões de toneladas, queda de 5,4% em relação ao ciclo anterior, em virtude do impacto de incêndios, seca e geadas sobre o rendimento agrícola (TCH) e o teor de açúcar (ATR), explicou a SCA em nota. A nova estimativa foi apresentada pelo CEO da SCA Brasil, Martinho Ono, e pelo head de Inteligência de Mercado da consultoria, Renan Santos. Segundo Ono, a menor oferta de matéria-prima deve manter a prioridade das usinas na produção de açúcar, com 50,1% da cana sendo destinada ao adoçante."Com a queda de 15% nos preços do açúcar e a valorização do real, em algumas regiões, o etanol já é negociado com vantagens sobre o açúcar, limitando o potencial de mudança no mix de produção", explicou Ono. Diante da menor disponibilidade de cana, o etanol de milho deve ganhar ainda mais espaço, representando cerca de 27% da produção total de biocombustível, segundo a SCA Brasil.Ono destacou, ainda, que a demanda por etanol no ciclo Otto continua firme, com crescimento anual de 1,8%. As vendas de gasolina C estão em alta, enquanto o etanol hidratado registra leve queda.