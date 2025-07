Agente da PF, réu do núcleo da desinformação, diz que não falava com Bolsonaro

Em depoimento ao Supremo Tribunal Federal, o policial federal Marcelo Bormevet negou, na manhã desta quinta-feira, 24, as acusações da Procuradoria-Geral da República de que teria orientado investigações sobre adversários do ex-presidente Jair Bolsonaro e, posteriormente, o disparo de notícias falsas nas redes sociais. Bormevet foi o primeiro réu do núcleo da ‘desinformação’ da ação penal da trama golpista a depor.

"Não falava com o presidente Bolsonaro e nunca o encontrei", afirmou o agente federal.

A audiência é presidida pela juíza auxiliar Luciana Sorrentino, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), que atua no gabinete do ministro Alexandre de Moraes.