Cana: qualidade e produtividade caem no Centro-Sul em junho na comparação anual

A produtividade e a qualidade da cana-de-açúcar colhida na região Centro-Sul do Brasil registraram queda em junho, segundo boletim do Centro de Tecnologia Canavieira (CTC). A análise, baseada na Plataforma de Benchmarking da entidade, mostra que o teor de açúcar (ATR) caiu 4,4% (de 132,4 quilos por tonelada para 126,6 kg/t) na comparação com o mês de junho de 2024. Já a produtividade agrícola média (TCH) recuou de 88,8 toneladas por hectare para 79,5 t/ha, queda de 10,5%. No acumulado da safra 2025/26, o ATR recuou 3,1% em comparação com o ciclo anterior, passando de 125,2 kg/t para 121,4 kg/t. O TCH caiu 10,8%, de 88,9 t/ha para 79,3 t/ha. Já o indicador de toneladas de açúcar por hectare (TAH) teve retração de 11,5%, passando de 11,2 para 9,9 t/ha. Apesar do cenário negativo, o CTC aponta caminhos para a recuperação da eficiência no campo. Segundo o gerente de Desenvolvimento de Mercado do CTC, Henrique Mattosinho, a adoção de variedades precoces tem papel fundamental para elevar o ATR logo no início da safra. No entanto, dados do benchmarking de abril a junho mostram que 37% do volume processado não utilizou essas variedades.