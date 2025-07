CDHU demite servidor preso por suspeita de ataques a ônibus em SP

Segundo a polícia, o funcionário público confessou ter praticado os atos de vandalismo com o carro oficial do órgão público um Virtus Branco locado. O veículo da CDHU foi gravado próximo a diversas cenas de crimes, ainda de acordo com os investigadores.

Investigadores do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) de São Bernardo do Campo afirmaram que as apurações apontaram que o carro conduzido por ele estava sempre perto dos ataques. O veículo era destinado ao transporte do chefe de Gabinete do órgão estadual.

A identificação foi feita por meio das imagens, horários e locais de circulação do carro dirigido pelo suspeito.

Ainda segundo a polícia, Campolongo confessou ter danificado 16 veículos somente no último dia 17 de julho, além de ter depredado um ônibus na Avenida Jorge João Saad, no Morumbi, no dia 15, de acordo com a polícia.

Em depoimento à polícia, Edson afirmou que cometeu os ataques porque queria "consertar o Brasil". Conforme a polícia, não foram encontrados indícios de relações com lideranças políticas, sindicais ou com facções criminosas.

Com Campolongo, foram apreendidos um estilingue e pequenas esferas de metal, utilizados nos ataques, informa a SSP.