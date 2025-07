CNA: cronograma de rastreabilidade garante tempo para adaptação técnica do setor

A Confederação da Agricultura e Pecuária (CNA) afirmou que o cronograma de implementação do Programa Nacional de Identificação Individual de Bovinos e Búfalos (PNIB), divulgado pelo Ministério da Agricultura, atende à demanda do setor produtivo ao considerar o tempo necessário para adaptação técnica e operacional do setor. "A medida representa avanço importante para a consolidação da rastreabilidade individual dos animais em todo o território nacional", disse a entidade em nota divulgada nesta quinta-feira.Na avaliação da CNA, as etapas divulgadas pelo cronograma atendem às necessidades do produtor rural, conforme os argumentos apresentados pelo setor nas reuniões do grupo técnico de discussão de rastreabilidade. "A norma reforça o compromisso do setor com a modernização da defesa agropecuária, a transparência das cadeias produtivas e o fortalecimento da sanidade animal. A entidade reconhece a rastreabilidade como um instrumento estratégico para ampliar o acesso a mercados e valorizar a produção pecuária brasileira", destacou a CNA na nota.O Programa Nacional de Identificação Individual de Bovinos e Búfalos (PNIB), que prevê a rastreabilidade obrigatória dos animais no País, terá quatro etapas de implementação ao longo do período de 2025 a 2032, conforme prevê a portaria do ministério. A partir de 1º de janeiro de 2033, todos os bovinos e búfalos deverão estar identificados e cadastrados no sistema, sendo vedada a movimentação de animais fora do padrão estabelecido.