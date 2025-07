Ex-major diz que mensagens de Braga Netto 'eram choradeira de quem perdeu'

"Senta o pau no Baptista Júnior. Povo sofrendo, arbitrariedades sendo feitas e ele fechado nas mordomias. Negociando favores. Traidor da pátria. Daí pra frente. Inferniza a vida dele e da família ( ) Elogia o Garnier e fode o BJ", teria dito Braga Netto, conforme mensagens interceptadas pela Polícia Federal nos autos da investigação da trama do golpe.

Na audiência desta quinta, presidida pela juíza auxiliar Luciana Sorrentino, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), que atua no gabinete do ministro Alexandre de Moraes - relator das ações do 8 de Janeiro -, Ailton Barros disse que "aquilo ali era lamúria e choradeira de perdedor de campanha".

"Eu estava entendendo aqui como um desabafo e não tive conduta. Não ataquei general nenhum. Não respondo a essas mensagens."

Ao mencionar o nome do ex-major, expulso do Exército em 2008, a denúncia destaca troca de mensagens dele e Braga Netto, em que demonstra ter pedido a militares "kid pretos", das Forças Especiais do Excerto, que "salvassem a democracia" - uma suposta incitação ao golpe.

A denúncia pontua que, em resposta, Braga Netto disse: "Meu amigo, infelizmente tenho que dizer que a culpa pelo que está acontecendo e acontecerá é do Gen. Freire Gomes. Omissão e indecisão não cabem a um combatente".

Ailton Gonçalves Moraes Barros teria prometido manter a pressão sobre Freire Gomes, ameaçando: "( ) oferecer a cabeça dele aos leões", caso o comandante do Exército mantivesse sua posição. Braga Netto concordou e emitiu a ordem derradeira: "Oferece a cabeça dele. Cagão".