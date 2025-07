Frio deve retornar ao Sul e trigo é prejudicado pelo excesso de umidade

São Paulo, 24 - As chuvas devem continuar concentradas no Sul do Brasil nos próximos dias, segundo previsão da EarthDaily. O modelo meteorológico americano (GFS), no entanto, projeta volumes mais elevados para Mato Grosso do Sul em relação ao modelo meteorológico europeu (ECMWF). Também há expectativa de retorno do frio à região Sul, com temperaturas até 5 ºC abaixo da média, mas ainda superiores às registradas no início de julho no Rio Grande do Sul.Dados de sensoriamento remoto da EarthDaily indicam que o ciclo 2025 do trigo no Sul do País foi afetado pelas precipitações excessivas em junho. O monitoramento por satélite mostra uma curva atípica no índice de vegetação (NDVI), com queda acentuada em junho e recuperação parcial em julho."Essa oscilação é atribuída às chuvas intensas, que prejudicaram o início do ciclo no Rio Grande do Sul, provocando falhas no estande, compactação do solo e necessidade de replantio em algumas áreas", afirmou o analista de culturas da EarthDaily, Felippe Reis, em nota. "A recuperação do NDVI em julho indica retomada do crescimento, comprovando que a queda temporária foi uma resposta ao estresse hídrico."Em Santa Catarina, o padrão foi semelhante, com prejuízos à ao plantio das lavouras. No Paraná, os impactos foram mais localizados, mas o excesso de umidade na segunda quinzena de junho também afetou o desenvolvimento inicial em algumas áreas.A EarthDaily também registrou efeitos do clima sobre a cana-de-açúcar. Em Mato Grosso do Sul, o NDVI caiu após a onda de frio do fim de junho, indicando estresse fisiológico e possível queima de folhas. Já em São Paulo, o tempo seco tem favorecido a colheita desde o início do mês, com previsão de continuidade até o fim de julho.