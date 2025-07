Governo de SP afirma que meta de nadar nos rios Tietê e Pinheiros deve ser atingida até 2029

O governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) e a secretária estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), Natália Resende, afirmaram durante cerimônia de comemoração do primeiro ano de desestatização da Sabesp, a companhia de esgoto e água de São Paulo, que acreditam ser possível nadar nos rios Tietê e Pinheiros, na capital paulista, até 2029.

"Quando a gente faz uma provocação para o Piani (presidente da Sabesp) dizendo 'nós vamos nadar no Tietê', e ele diz 'eu vou treinar', tá posto o desafio. Nós estamos nos desafiando. A gente está dizendo o seguinte: 'Isso é possível'", afirmou Tarcísio em seu discurso.

A viabilidade da meta provocada pelo governador foi confirmada, em seguida, pela secretária Natália em coletiva de imprensa. "Tem trechos do Tietê que a gente consegue antes, tem outros que é até 2029 mesmo (o prazo para despoluição a ponto de ser possível nadar no rio)", afirmou ela. O prazo é o mesmo para concluir o projeto de universalização da coleta e tratamento de esgoto no Estado.