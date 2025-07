Marcos do Val dribla STF e diz que viajou para os EUA com passaporte diplomático

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) disse nesta quinta-feira, 24, que está nos Estados Unidos. A viagem representa um drible ao Supremo Tribunal Federal (STF), que bloqueou seu passaporte em agosto do ano passado. Em seu perfil no Instagram, o parlamentar declarou que utilizou passaporte diplomático para conseguir entrar no país governado por Donald Trump.

A conta de Do Val na rede social está bloqueada no Brasil por ordem do ministro Alexandre de Moraes, mas pode ser acessada do exterior. A viagem foi publicada inicialmente pelo portal UOL.

Na foto que acompanha a publicação, o senador pelo Espírito Santo aparece segurando o passaporte diplomático brasileiro, que tem a cor vermelha, e na outra mão um passaporte similar ao utilizado por cidadãos americanos.