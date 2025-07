Presidente do voto Legal diz que 'não tratou de fraude nas urnas, mas de problemas técnicos'

Moretzsohn afirmou que "não cabia ao Instituto Voto Legal tratar de fraude ou falhas de programação."

No período eleitoral, o Instituto forneceu serviços ao PL para acompanhar o pleito. Foi com base no relatório do Voto Legal que a legenda protocolou uma representação junto ao Tribunal Superior Eleitoral.

Segundo a PGR, o documento aduzia, falsamente, que cinco modelos de urnas "apontaram a repetição de um mesmo número de identificação, quando, na verdade, deveriam apresentar um número individualizado no campo do código de identificação da urna".

"O objetivo foi garantir que tudo ocorria dentro das normas técnicas e boas práticas. Era contribuir para a confiança do sistema", alegou o presidente do Voto Legal.

A denúncia narra que Carlos Moretzsohn Rocha subcontratou a empresa de Éder Lindsay Magalhães Balbino, para fornecimento do suporte técnico de análise de dados. Segundo a acusação, ele selecionava teses hipotéticas de indícios de fraude nas urnas eletrônicas para testá-las junto com Balbino.

Segundo a denúncia, o presidente do Instituto Voto Legal cobrou uma resposta objetiva de Éder Balbino sobre a viabilidade da tese de que Bolsonaro 'teria vencido as eleições' se apenas as urnas fabricadas em 2020 tivessem sido usadas no pleito.