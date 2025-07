Dois meses após morte de filho no Canadá, brasileiro cobra respostas

Pai, mãe e filho têm dupla cidadania - canadense e brasileira. Clineu conta que sua mulher e o filho tinham saído a passeio para aproveitar a primavera na cidade e fizeram uma excursão de balsa até a Ilha de Bowen, na baía de Horseshoe. Ele não foi, mas recebeu pelo celular fotos feitas pela esposa de cada momento do passeio. As imagens mostravam a criança se divertindo na companhia de Silvana.

Na mesma tarde, após retornarem do passeio, mãe e filho foram atingidos por um ônibus que subiu a calçada do terminal onde estavam à espera da condução para casa. Eles ficaram presos sob a estrutura do veículo. Leonardo morreu ainda no local. Silvana foi socorrida com ferimentos graves. Outra mulher, amiga da família, também se feriu, mas já teve alta.

O acidente causou comoção na cidade e repercutiu na imprensa local.

De acordo com o brasileiro, o veículo se deslocou mesmo com as portas abertas, o que sinaliza para uma falha no sistema de frenagem. "Espero mais celeridade por parte da polícia em concluir rapidamente esta investigação, apontando as falhas ocorridas para que mudanças adequadas possam ser implementadas no sistema de transporte local, para evitarmos que novas tragédias como essas venham a ocorrer novamente", diz ao Estadão.

Clineu é engenheiro de segurança e avalia que as portas abertas do ônibus deveriam ter contido automaticamente qualquer movimento do veículo. "É até bizarro imaginar que um ônibus parado acelere de repente e atropele três pedestres que estão para ingressar nele, mas infelizmente isso ocorreu e explicações precisam ser trazidas à luz para esclarecimentos e fechamento deste caso", diz.

Ele acredita que o motorista não teve culpa no acidente e espera que isso seja confirmado pela investigação. "Parece claro que faltou freio ao veículo e ele se moveu com as portas abertas, o que é uma falha técnica primária."