Eduardo Bolsonaro critica Nikolas por ser 'pouco ativo' em busca por punições dos EUA ao Brasil

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) elogiou a comunicação de seu colega de Câmara, Nikolas Ferreira (PL-MG), mas criticou o mineiro por não se engajar na busca de punições dos Estados Unidos ao Brasil.

Para o filho do ex-presidente, Nikolas é "a maior voz" do Congresso, mas tem sido "pouco ativo" no endosso a sanções contra autoridades brasileiras. Eduardo afirmou que se sente "decepcionado" e que recebe a postura do aliado com "estranheza".

"É difícil que ele não tenha a exata dimensão do que está sendo tratado aqui nos Estados Unidos, e que isso é vital para resgatar a democracia brasileira", disse o deputado federal de São Paulo em entrevista ao programa Oeste com Elas.