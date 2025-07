Eduardo Bolsonaro diz que Lei Magnitsky pode ser aplicada a Moraes e atingir Motta e Alcolumbre

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou nesta sexta-feira, 25, que os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), também podem ser alvos de sanções do governo norte-americano, como a suspensão de vistos imposta aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). O filho de Jair Bolsonaro (PL) também disse que a Lei Magnitsky deve ser aplicada contra o ministro Alexandre de Moraes ainda nesta sexta.

Em entrevista ao programa Oeste com Elas, Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, disse que "se o Brasil não conseguir pautar a anistia e o impeachment do Alexandre de Moraes, a coisa ficará ruim".

"O Davi Alcolumbre não está nesse estágio ainda, mas certamente está no foco do governo americano. Ele tem a possibilidade agora de não ser sancionado e não acontecer nada com o visto dele, se ele não der respaldo ao regime. E também o Hugo Motta, porque na Câmara dos Deputados tem a novidade da lei da anistia", disse o parlamentar.