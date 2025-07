FS inicia construção de planta de etanol e nutrição animal em Mato Grosso

São Paulo, 25 - A FS - Fueling Sustainability - anunciou, em nota, que iniciou a construção de sua quarta unidade industrial em Mato Grosso. A planta, localizada em Campo Novo do Parecis, recebeu aporte de R$ 2 bilhões e deverá entrar em operação em dezembro de 2026.A unidade terá capacidade para produzir 540 milhões de litros de etanol por ano, além de 935 mil toneladas de coprodutos destinados à nutrição animal, 69 mil toneladas de óleo técnico de milho e 56 mil MWh de energia elétrica. Durante o período de construção, serão gerados 600 empregos diretos e cerca de 8 mil indiretos, de acordo com nota da empresa.Segundo o CEO da FS, Rafael Abud, a decisão pelo novo investimento foi impulsionada pela aprovação do projeto Combustível do Futuro, que viabilizou o E30 (adição de 30% de etanol à gasolina) e deve permitir, futuramente, o uso do E35 (35%). "A construção da nova unidade da FS segue o nosso plano de expansão de fornecimento de biocombustíveis e alimentos sustentáveis e de baixa pegada de carbono", afirmou, na nota.Com três plantas em operação nos municípios de Lucas do Rio Verde, Sorriso e Primavera do Leste, a FS foi a primeira indústria de etanol do Brasil a utilizar exclusivamente milho de segunda safra como matéria-prima. O plano de expansão da companhia também inclui uma quinta unidade no município de Querência (MT), já em fase de preparação de terreno e infraestrutura. A FS já soma capacidade produtiva de mais de 2,5 bilhões de litros de etanol por ano e busca atingir 5 bilhões de litros nos próximos anos.