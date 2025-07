Ipespe: medidas contra Bolsonaro são descabidas para 30% dos brasileiros e adequadas para 29%

As medidas cautelares foram impostas a Jair Bolsonaro na última sexta-feira, 18, pelo ministro do STF Alexandre de Moraes, que entendeu que há risco de fuga do ex-presidente ou coação no processo que apura a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

Na decisão, o STF destacou que as medidas cautelares foram impostas já que o ex-presidente e seu filho, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), atualmente vivendo nos Estados Unidos, estariam atuando para tentar obstruir o curso do processo.

Além do uso de tornozeleira eletrônica, Bolsonaro precisa se submeter a recolhimento domiciliar das 19h às 6h, em dias úteis, e durante todo o final de semana. O ex-presidente ainda foi proibido de acessar e veicular conteúdos em suas redes sociais ou nos perfis de terceiros.

Bolsonaro também não poderá se comunicar com diplomatas ou embaixadores estrangeiros, nem com outros réus e investigados pelo STF, incluindo seu filho, Eduardo Bolsonaro. Ambos são investigados por articularem sanções estrangeiras contra autoridades brasileiras para atrapalhar a ação penal na qual o o ex-presidente é réu por golpe de Estado.

O ministro Alexandre de Moraes falou de risco de prisão por conta do indício de descumprimento das medidas decretadas.