Nos EUA, USDA realoca operações e corta custos com saída voluntária de servidores

O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) anunciou uma reorganização administrativa que inclui a transferência de parte da equipe de Washington para cinco cidades em outras regiões do país e a saída voluntária de mais de 15 mil servidores. A medida, segundo o governo, busca adequar o tamanho da estrutura ao orçamento disponível e melhorar o atendimento aos produtores rurais.O plano prevê a realocação de até 2,6 mil servidores que hoje atuam na Região da Capital Nacional (NCR, na sigla em inglês), onde está a sede do USDA. Após a mudança, a expectativa é de manter no máximo 2 mil funcionários em Washington. Atualmente, o USDA tem cerca de 4,6 mil servidores na região.As operações serão redistribuídas entre cinco centros regionais: Raleigh (Carolina do Norte), Kansas City (Missouri), Indianápolis (Indiana), Fort Collins (Colorado) e Salt Lake City (Utah). De acordo com o USDA, esses locais foram escolhidos com base na presença atual de funcionários e no custo de vida mais baixo.A secretária de Agricultura dos EUA, Brooke Rollins, afirmou que a decisão tem como meta tornar o departamento mais eficiente e próximo dos produtores. "Estamos realinhando as operações do USDA para servir melhor os agricultores, pecuaristas e silvicultores e também os contribuintes americanos", escreveu nas redes sociais.A reestruturação inclui quatro eixos principais: ajustar o tamanho da força de trabalho aos recursos disponíveis; aproximar o USDA dos produtores; reduzir níveis hierárquicos; e consolidar funções administrativas consideradas redundantes.Segundo o departamento, o crescimento da folha de pagamento nos últimos anos ocorreu sem aumento proporcional na entrega de serviços ao setor. Nos últimos quatro anos, o quadro de servidores aumentou 8%, e os salários subiram 14,5%, com milhares de contratações sem previsão de financiamento permanente.O USDA informou ainda que devolverá à Administração de Serviços Gerais (GSA) três prédios considerados subutilizados: o South Building, o Braddock Place e o Centro de Pesquisa Agrícola de Beltsville. O South Building, por exemplo, tem capacidade para mais de 6 mil pessoas, mas registra ocupação diária inferior a 1.900 servidores e acumula US$ 1,3 bilhão em manutenção não realizada.A saída de servidores também faz parte da reorganização. Segundo o USDA, 15.364 funcionários aderiram de forma voluntária ao Programa de Aposentadoria Diferida (Deferred Retirement Program - DRP). O plano não envolve demissões compulsórias e está sendo implementado em etapas.As funções consideradas críticas, como inspeção sanitária, segurança alimentar e combate a incêndios florestais, não serão afetadas. Essas áreas foram isentas do congelamento de contratações decretado anteriormente e continuarão com autorização para novas admissões, embora haja possibilidade de transferência de local de trabalho.