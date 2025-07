O que disseram os réus dos núcleos 2 e 4 da trama golpista em depoimento ao STF

Núcleo 2

Fernando Oliveira: ‘Pedi a Torres adiamento de viagem’

O delegado da Polícia Federal Fernando de Sousa Oliveira era diretor de operações do Ministério da Justiça ao final de 2022. Em janeiro do ano seguinte, foi nomeado secretário-executivo da Segurança Pública do Distrito Federal.

Em depoimento, o réu negou ter se omitido durante os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 e disse que discutiu com Anderson Torres, que chefiava a pasta do DF, a possibilidade do adiamento de uma viagem aos Estados Unidos. Apesar do alerta e da preocupação com os atos que vinham sendo convocados para o domingo, 8, Torres manteve a viagem.

"Esbocei (preocupação) e até pedi a reconsideração da viagem", disse Oliveira. "Ministro, será que não seria (o caso de) adiar dois, três dias ali?", contou nesta quinta sobre o que disse quando era secretário-executivo ao seu superior. Apesar do alerta de seu subordinado, Torres manteve a viagem.

