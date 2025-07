Saco com partes humanas é achado em lagoa onde estava corpo esquartejado de Nicolly

Um saco contendo partes de um corpo humano foi encontrado na tarde desta quinta-feira, 24, à margem de uma lagoa onde a adolescente Nicolly Fernanda Pogere foi encontrada esquartejada.

A localização da vítima, de 15 anos, ocorreu no dia 18, em Hortolândia, interior de São Paulo. De acordo com a prefeitura, o material foi avistado por uma equipe da Secretaria de Serviços Urbanos durante um serviço de roçagem no local. A Polícia Civil foi acionada.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), a equipe do Instituto de Criminalística (IC) constatou serem partes de um corpo humano, compatíveis com os da adolescente que estava desaparecida. Além disso, foram localizados objetos que podem ter sido utilizados no crime.